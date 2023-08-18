أعراض مقاومة الأنسولين، الزوائد الجلدية وخطوط الرقبة

أعراض مقاومة الأنسولين على الجلد، مقاومة الأنسولين من الأمراض التى لها أعراض شعيرة ولكن لم يكن هناك وعى كافى قديما لتمييزها.

وأعراض مقاومة الأنسولين على الجلد، عديدة ويسهل تمييزها، ويجب التنبه لها لأن ظهورها يعنى أن صاحبها سيصاب بمرض السكري قريبا.

أعراض مقاومة الأنسولين على الجلد

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، إن أعراض مقاومة الأنسولين على الجلد، من الأعراض التى تظهر بشكل واضح وسريع على المريض، حيث يلاحظ المريض بتغيير لون الجلد وشكله وظهر قطع لحم زائدة خاصة بالرقبة، ومن أعراض مقاومة الأنسولين على الجلد:-

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ظهور الزوائد الجلدية وللأسف قديما كانت النساء وبعض الرجال ينظرون لها على أنها طبيعة جسم، وفى الحقيقة هى علامة من علامات مقاومة الأنسولين.

ظهور بقع جلدية داكنة وسميكة ومخملية خاصة خلف الرقبة وبين الأصابق ومنطقة الفخذ والإبط.

ظهور بقع داكنة وخطوط داكنة اللون على الرقبة من الخلف، وهى من أبرز علامات مقاومة الأنسولين وأخطرها، لأنها تعنى أن الإصابة بالسكري اقتربت.

أعراض مقاومة الأنسولين على الجلد، فيتو

ما هى مقاومة الأنسولين

وأضاف العوضي، إن الأنسولين من الهرمونات التى يفرزها الجسم لتنظيم مستوى السكر بالدم، ولكن مع العادات الغذائية الخاطئة يقل إفراز الجسم من الأنسولين، ما يدفع البنكرياس إلى ضخ المزيد من النسولين حتى يتهالك البنكرياس ويصبح غير قادر على إفراز الأنسولين، وبالتالى يزداد مستوى السكر بالدم وتحدث الإصابة بالسكري.

وتابع، أنه خلال فترة نقص مستوى هرمون الأنسولين بالجسم، وحتى انقطاعه، تظهر على الجسم مؤشرات أو علامات لتنبيء صاحبها أنه سيصاب بالسكري قريبا، وهى علامات تحذيرية التنبه لها وعلاجها يؤخر الإصابة بالسكري ويمنعها أيضا، لذا يجب التتبه لأعراض مقاومة الأنسولين.

أعراض مقاومة الأنسولين

أما عن أعراض مقاومة الأنسولين بشكل وتأثيرها على الجسم، قال الدكتور محمد العوضي أن من أعراض مقاومة الأنسولين:-

شراهة الجسم نحو السكريات وزيادتها يوما بعد يوم.

زيادة الشعور بالجوع والعطش.

زيادة محيط الخصر.

زيادة دهون البطن.

زيادة الوزن بدون أسباب واضحة.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثيةبالجسم.

انخفاض نسبة الكوليسترول الجيد بالجسم.

اضطراب نظام القلب، حيث يشعر الشخص بالمصاب بإضطراب ضربات القلب وتسارعها.

ارتفاع ضغط الدم عن 85/130 مم زئبق.

ارتفاع مستوى السكر بالدم الصائم عن 100 ملليجرام/ديسيلتر.