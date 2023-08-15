الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مجد القاسم ضيف إيمان أبوطالب في "بالخط العريض"

مجد القاسم، فيتو
مجد القاسم، فيتو

برنامج بالخط العريض، يحل الفنان مجد القاسم، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة في الثامنة من مساء الجمعة المقبل.

ويكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا يتحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

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مسلسل فريد الأطرش

 

كما يكشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

 

حياته الشخصية


ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.

 

برنامج بالخط العريض

 

يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

 

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مجد القاسم الفنان مجد القاسم ايمان ابو طالب برنامج بالخط العريض قناة الحياة

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