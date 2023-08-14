كيف عبرت أغنية راجعين للهضبة عمرو دياب عن مشاعر شخصيات سيب وأنا أسيب

سيب وأنا أسيب، كان للهضبة عمرو دياب بصمة في أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، حيث كانت أغنية “راجعين” في خلفية مشهد يجمع بين الأبطال.

فبعد إنقاذ السعدني وأصدقائه لحبيبته نبيلة تجمعت “الشلة” وتنزهوا سويًا وكانت أغنية “راجعين” لعمرو دياب في الخلفية، والتي وصفت بدقة مشاعر الأصدقاء الذين تجمعوا بعد سنوات من الفراق، “ليعيشوا حياتهم” سويًا من جديد كما تقول الكلمات “راجعين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا.. راجعين.. ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا”.

Advertisements

وخلال الأحداث يبدو وكأن ابراهيم يوجه رسالة إلى حبيبته نبيلة التي بعدت عنه سنوات “كل اللي أنا عيشته فى بعدك.. العمر ده مش محسوب”، لتضفي الأغنية بكلماتها عمقًا على المشهد الذي كان عنوانه البهجة والحب.

رقصة جديدة لهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

دور هنادي مهنا

كشفت أحداث مسلسل سيب وأنا اسيب عن أن سناء هنادي مهنا هي كلمة السر في تمسك شقيقها إبراهيم بـ “بيلا” بالرغم من هربها ليلة الزفاف.

وكشفت أحدث حلقات مسلسل “ سيب وأنا اسيب” أن سناء وهي على فراش المرض كانت تواسي شقيقه وتقنعه أن بيلا فعلت فعلتها لا لأنها تكرهه بل لرغبتها في تحقيق ذاتها وأوصته أن يتمسك بها ويسامحها عند عودتها مؤكدة أن صديقة عمرها بالتأكيد ستعود وهو ما حدث بالفعل.

هنادي مهنا وهنا الزاهد

شهدت أحداث حلقات مسلسل سيب وأنا اسيب الكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين بيلا وسناء شقيقة إبراهيم والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة هنادي مهنا.

وخلال استعادة بيلا لذكرياتها مع سناء ركزت الكاميرا على صورتين لهنا الزاهد وهنادي مهنا في الحقيقة في مرحلة الطفولة، حيث استعان المخرج وائل إحسان بصور حقيقية للنجمتين لإضفاء مزيد من الواقعية، وتم لصق الصور على دولاب ليكشف عن مدى التقارب بينهما في قصة المسلسل.