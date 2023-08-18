الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رد حاسم من نقابة المهن الموسيقية على غناء محمد الحلو عمار يا سعودية

محمد الحلو
محمد الحلو

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على واقعة استبدال الفنان محمد الحلو جملة عمار يا إسكندرية بـ عمار يا سعودية، وذلك خلال حفل كاسيت 90 بمدينة جدة.

وجاء ذلك بعدما أثار تغيير كلمات الأغنية خلافا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الموسيقيين، في بيان له: النقابة لم ترَ أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد، وأن ما حدث منه، كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم أو إهانة في حق أي أحد.

وتابع: ومن ثم فإن النقابة لا تعاقب ولا تحيل إلى التحقيق على عبارات الشكر والمدح.. وفي الوقت ذاته النقابة تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة.

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على الجانب الآخر، كان بدأ الفنان محمد الحلو، حفله ضمن فعاليات حفل كاست 90 الذي يُقام ضمن حفلات صيف جدة 2023، بتتر مسلسل ليالي الحلمية وتغني بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية” وغير كلماتها قائلًا عمار يا (سعودية) ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأشعل كل من المطرب والملحن حميد الشاعري والمطرب هشام عباس، حفل كاسيت 90 والمقام على مسرح بنش مارك بجدة في المملكة العربية السعودية. 

حميد الشاعري وهشام عباس 

وتغنى الثنائي بالديو الشهير "عيني"، كما ردد الجمهور معهم كلمات الأغنية وسط تفاعل كبير.

أغنية عيني 

يشار إلى أن أن أغنية "عيني" تأتي ضمن ألبوم حميد الشاعري والذي صدر عام 1997 من إنتاج شركة عالم الفن، وشاركه الغناء فيها المطرب هشام عباس.

كما شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كموديل في كليب هذه الأغنية.

حفل كاسيت 90 في جدة 

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل  شعار "كاسيت 90". 

كاسيت 90 

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

الفنانة سيمون 

على جانب آخر.. كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشرت سيمون صورًا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعًا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيَّ".  

وأضافت: "أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كدا الحياة هتبقى أجمل بينا". 

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