6 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 شركات وساطة قائمة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق النيل) بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاء في المقدمة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 357 مليون جنيه، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 250 مليون جنيه، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 205 ملايين جنيه.

وجاءت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 188 مليون جنيه، وثاندر لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 180 مليون جنيه، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 173 مليون جنيه.



تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.