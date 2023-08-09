قناع الحناء والنشا لبشرة صافية خالية من العيوب

الحناء من المكونات الطبيعية التي اعتادت الفتيات استخدامها في وصفات الشعر وتغيير لونه، على الرغم من أنها ذات فاعلية كبيرة فى وصفات البشرة.

وتهتم الفتيات كثيرًا بالوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة للحفاظ على جمالها ونضارتها وتأخير ظهور التجاعيد المبكرة.

قناع الحناء والنشا لبشرة صافية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الحناء والنشاء لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:

ملعقة حناء طبيعية

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة جل بذور الكتان

الطريقة:-

نخلط النشاء والحناء معا جيدا، فى بولة عميقة.

ثم نضيف جل الكتان بالتدريج مع التقليب الجيد والمستمر حتى نحصل على قوام كريمى متجانس يشبه الجل.

نفرد طبقة من القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها جيدًا.

نجفف البشرة ونرطبها، ونكرر القناع مرتان أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل نأخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.

قناع الحناء والنشاء لبشرة صافية، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.