الجمعة 18 أغسطس 2023
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عقارات

استشاري تخطيط عمراني: السوق العقاري يواجه العديد من الأزمات

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

أكد سعيد حسانين استشاري تخطيط عمراني أنه لن تحدث فقاعة عقارية  ولن ينتهي البيع والشراء ولكنه قد يكون أبطأ من حيث تحميل زيادة الأسعار على العميل، مما يؤدي إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء، وينشئ حالة من عدم الثقة بين البائع والمشتري، موضحا أن هناك عوامل بعيدة عن زيادة أسعار مواد البناء وتقلب أسعارها، وهي زيادة نسبة الفائدة في البنوك مما يجعل الكثير يعزف عن شراء العقارات

 

وأوضح حسانين أن هناك بعض الشركات التي تشترط على العميل زيادة في سعر الوحدة السكنية المتفق عليها  في حالة زيادة سعر الدولار، وفي هذه الفترة الثقة في الشركة هي من تقود العميل للشراء مهما كان السعر نتيجة الخدمات المقدمة والشراء من الشركة بشكل أسرع.

 

 

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أكد بأن مسئولي أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه  تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة.

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وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحًا أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع  قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5 قرارات غلق وتشميع لمخازن تعمل بدون ترخيص تشغيل بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

 

 

 

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