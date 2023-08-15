مطالب بإصدار تشريع قانوني لحماية المستهلك العقاري

طالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقاري، بإصدار تشريع قانوني يحمي المستهلك العقاري ويحافظ على حقوقه، وإنقاذه من أنياب المطور العقاري الذي يتحكم به بعقد إذعان يحاسبه على أقل الأخطاء ويفسخ العقد لإعادة طرح الوحدات مرة بأسعار فلكية في حين لا يحاسب عند التأخير في التسليم أو سوء التشطيب فى الوحدات النهائية المتفق عليها بالعقد ليكون العميل العقاري تحت رحمة الشركات، مضيفًا: "عقود الإذعان خراب بيوت للمستهلك العقاري".

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وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات فى تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالإضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.

وأضاف المهندس ابو الحسن، فى تصريحات خاصة أن الحل الذي يستطيع كل من المشتري وشركة الاستثمار العقاري حاليًا لإيجاد حلول هو التحكيم حيث يصدر في مدة قصيرة لا تتعدى ١٢ شهرًا فقط وهذا طبقًا لقانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واتفاقية نيويورك للتحكيم والتي وقعت عليها مصر عام ١٩٥٩م والذي يُجنب الطرفين تباطؤ التقاضي بمحاكم الدولة التي قد يستمر لعدة سنوات، مؤكدًا أن حكم التحكيم له حجية الأمر المقضي وملزم لأطراف النزاع قانونيًا وينفذ بعد أخذ الصيغة التنفيذية عليه هذا كما انه ليس فيه طعن بالاستئناف ولا النقض كما في المحاكم العادية.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - العبور - السادات).

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا بنائيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة "هيكل معدني" وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.