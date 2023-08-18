الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

حجز المتهم بالتعدي على عامل في حدائق الأهرام

حجز المتهم بالتعدي
حجز المتهم بالتعدي علي عامل، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهم بالتعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الأهرام لورود تحريات المباحث.
 

التعدي علي عامل في حدائق الأهرام


واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه وعدد من شهود الواقعة، فيما برر المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق تعديه على المجنى عليه بسبب اعتراضه على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدى على أحد العمال حال قيامه بالحفر، تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

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بالفحص برئاسة اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة أمكن التوصل للعامل المشار إليه، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلًا سيارته وقام بالاعتراض على الحفر والتعدى عليه بالسب دون إحداث إصابته، وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.

نجح رجال المباحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه قام بالإعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضًا على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه. 
 

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