هل مرض البهاق معدٍ؟ استشارى يجيب

هل مرض البهاق معدٍ، البهاق من الأمراض المزمنة التى ليس لها علاج حتى الآن، وللأسف تؤثر بشكل سلبى على مظهر الجلد.

وهل مرض البهاق معدٍ، سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص المحيطين بمريض البهاق خوفا من أن يكون المرض معديا.

هل مرض البهاق معدٍ

وتقول الدكتورة مى سمير استشارى التجميل والجلدية، إن مرض البهاق هو مرضى مناعى، وبالتالى غير معدٍ، فلا داعى للقلق من مرضى البهاق ويجب التعامل معه بلطف وبشكل طبيعي، لأن المرض غير معد، ولكن يحدث بسبب خلل فى جهاز المناعة.

Advertisements

أسباب مرض البهاق

وأضافت مى: إن البهاق ليس له سبب للإصابة به حتى الآن، حيث ينشط جهاز المناعة ليهاجم الخلايا الميلانينية، ودالاى تفرز الميلانين المسؤول عن صبغة الجلد والشعر، وبالتالى يختفى لون الجلد تدريجيا بظهور البقع البيضاء وهى أعراض البهاق.

أعراض مرض البهاق

وتابعت، أن أعراض البهاق واحدة ما هى إلا ظهور بقع بيضاء بجميع انحاء الجسم، ومن أعراض البهاق:-

ظهور بقع فاتحة اللون بمحجر العين.

ظهور بقع فاتحة اللون وتكون بيضاء وواضحة فى الوجه واليدين.

ظهور هالات بيضاء حول الشامات بالجسم.

بقع بيضاء حول مناطق الاحتكاك بالجسم مثل الكوعين والركبتين.

هل مرض البهاق معدى، فيتو

وأوضحت الدكتورة مى سمير، أن أعراض البهاق تظهر بشكل تدريجي حيث تظهر البقع البيضاء أولا بالوجه واليدين وتكون صغيرة الحجم ثم تكبر وتنتشر بالجسم، والبهاق يصيب الذكور والإناث ويمكن أن يحدث فى أى مرحلة عمرية.

علاج مرض البهاق

وقالت الدكتورة مى إنه رغم تطور الطب الحديث إلا أنه حتى الآن لا يوجد علاج نهائي يقضى على البهاق، حيث إن العلاج فقط بالكريمات التى تحجم انتشار البقع البيضاء أو تفتيح الجلد لتوحيد لونه ما يحسن من مظهر الجلد.

وأضافت الدكتورة مى: إنه للأسف يعيش مريض البهاق، حياة تعيسة بسبب تغير لون جلده، ونفور الأشخاص من حوله، ظنا منهم أن المرض معدٍ وهذا غير صحيح، لأن المرض غير معد على الإطلاق لذا يجب التعامل مع مريض البهاق بشكل طبيعي دون خوف حفاظا على نفسية المريض مع العلم أن نفسيته السيئة تزيد من حدة أعراض البهاق، لذا يجب مراعاة ذلك.

اتبع هذه النصائح لتقوية جهاز المناعة

وتابعت: بشكل عام يجب الحفاظ على قوة جهاز المناعة من النوم المبكر والاستيقاظ المبكر وممارسة الرياضة وتجنب الضغوط النفسية والعصبية، مع تناول الطعام الصحى والإقلال من المصنعات والأطعمة المحفوظة.