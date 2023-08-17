الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض المتحور الجديد من كورونا، يجب الحذر منها

متحور كورونا الجديد،
متحور كورونا الجديد، فيتو

حالة من القلق تسبب فيها فيروس كورونا من جديد بعد الإعلان عن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، وهو ايريس أو EG.5.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس EG.5، فى معظم دول العالم حيث بدأ بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه سريع الانتشار.

وبعد أن عادت الحياة لطبيعتها إلى ما قبل ظهور فيروس كورونا، عاد الخطر من جديد يدق الأبواب ليقلق الكثير من البشر على مستوى العالم بعد انتشار متحور كورونا EG.5.

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متحور EG.5

وقال الدكتور مجدى السعدنى استشارى الأنف والأذن والحنجرة، أنه بالفعل عاد  المتحور الجديد من كورونا ينتشر بسرعة شديدة ويرجع الخبراء سبب هذا التحور والانتشار السريع لفيروس EG.5، إلى إهمال الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وكذلك إهمال تلقى الجرعات المتبقية والتنشيطية من لقاح كورونا.

وأضاف السعدنى، أن متحور EG.5 غير مقلق فأعراضه نفس أعراض كورونا ولكنه فقط سريع العدوى والانتشار ومازال يشكل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لذا يجب الحذر منه.

أعراض المتحور الجديد من كورونا، فيتو 

أعراض المتحور الجديد من كورونا 

وتابع، أن أعراض المتحور الجديد من كورونا، ليست بجديدة علينا فهى نفس اعراض متحور اوميكرون، أى أن أعراضه تشبه أعراض نزلات البرد والانفلونزا، ومن أعراض المتحور الجديد من كورونا:-

  • التعب والهمدان بالجسم
  • الحمى
  • السعال المصحوب ببلغم
  • سرعة ضربات القلب
  • الرشح
  • فقدان حاستى الشم والتذوق
  • آلام المفاصل والعضلات
  • الصداع
  • آلام المعدة
  • الإسهال

وأوضح السعدنى، أن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، لذا يجب الحذر من حيث عند الإصابة بأي عرض يجب العزل لأنه يمكن أن يكون المتحور الجديد من كورونا، وبالتالى العزل ضرورى لحين الشفاء لعدم نشر العدوى خاصة فى حالة وجود كبار سن أو أصحاب أمراض مزمنة أو أطفال.

علاج المتحور الجديد من كورونا 

وأضاف استشارى الانف والاذن والحنجرة، ان العلاج يكون عبارة عن خوافض ومكملات غذائية لتقوية المناعة، مع علاج الأعراض مثل الرشح والسعال، والتغذية الجيدة، مع ضرورة عزل المريض لحين شفاءه لعدم انتشار العدوى.

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الوقاية من المتحور الجديد من كورونا 

ويجب على كل شخص الإهتمام بعودة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بالكحول على مدار اليوم، مع ضرورة ممارسة الرياضة يوميا وتناول الطعام الصحى لتقوية المناعة، والأهم من ذلك تلقى جرعات لقاح الكورونا التنشيطية للوقاية من أى مضاعفات.

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