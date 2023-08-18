الدوري السعودي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباريات اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين "موسم 2023-2024".

ويلتقي الأخدود بنظيره الفتح، في السادسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ثم تقام ثلاث مباريات في التاسعة مساءً، بين النصر والتعاون، على ملعب الأول بارك، والوحدة أمام الشباب، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، والحزم أمام الاتفاق، على ملعب نادي الحزم بالرس.

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حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

وجاءت قائمة حكام مباريات اليوم على النحو التالي:

مباراة الأخدود والفتح

حكم الساحة: عبد الله الشهري.

حكم مساعد: هشام الرفاعي، محمد الوحيمر.

حكم رابع: محمد الغامدي.

حكم فيديو: محمد البريدي.

حكم فيديو مساعد: سعد الشبرمي.

مباراة الحزم والاتفاق

حكم الساحة: رائد الزهراني.

حكم مساعد: فهد العمري، سعيد المهدي.

حكم رابع: سلطان عكيري.

حكم فيديو: محمد الحربي.

حكم فيديو مساعد: عبدالعزيز البريه.

مباراة النصر والتعاون

حكم الساحة: خالد الطريس.

حكم مساعد: عمر الجمل، مؤيد المسجن.

حكم رابع: عبدالرحمن السلطان.

حكم فيديو: ممدوح آل شهدان.

حكم فيديو مساعد: علي العلي.

مباراة الوحدة والشباب

حكم الساحة: شكري الحنفوش.

حكم مساعد: عبد الرحيم الشمري، بليغ آل رمضان.

حكم رابع: فيصل البلوي.

حكم فيديو: فريح الجلعود.

حكم فيديو مساعد: حسن آل سلام.

ويستعيد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

في المقابل تأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب تيليس.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.