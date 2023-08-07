طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، حلوى لذيذة ومغذية وسهلة التحضير
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، البطاطا بالبشاميل من الحلوى الشرقية اللذيذة التى تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وطريقة عمل البطاطا بالبشاميل، سهلة وبسيطة ولا تحتاج خطوات كثيرة، ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:
مكونات عمل البطاطا بالبشاميل:-
كيلو ونصف بطاطا مسلوقة مقطعة مكعبات
كيلو لبن حليب
نصف كوب زبد
رشة قرفة
كوب سكر
للبشاميل
3 ملاعق زبد
3 ملاعق دقيق
3 كوب لبن حليب
نصف كوب سكر
كيس فانيليا
علبة قشدة للوجه
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:-
- اولا نحضر البشاميل الحلو، حيث نحمر الدقيق فى الزبد حتى يحمر لونه ثم نضيف اللبن الدافيء تدريجيا مع التقليب السريع والمستمر حتى يصبح القوام كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
- ثم نضيف له السكر والفانيليا ونقلب جيدا حتى تمام الذوبان.
- ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه جانبا.
- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر صينية فرن وندهنها بالزبد ونتركها جانبا.
- ثم نحضر البطاطا المسلوقة وهى ساخنة ونضيف لها اللبن والزبد والسكر والقرفة ونهرس جيدا حتى نحصل على بيورية ناعم.
- ثم نحضر صينية الفرن ونرص بها البطاطا المهروسة ونفردها بشكل متساوى.
- ثم نصب عليها طبقة البشاميل، ونوزعوعلى الوجه علبة القشدة حيث تجعل لون الوجه ذهبى ومميز.
- وندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.
- ثم نخرجها ونتركها تهدأ وتبرد، ثم تقطع وتقدم بارد ويمكن وضعها بالثلاجة أو تقديمها ساخنة حسب الرغبة.
- كما يمكن وضع المكسرات المجروشة لها حيث نضعها عند هرس البطاطا أو رش طبقة منها بين البطاطا والبشاميل حسب الرغبة.
فوائد البطاطا
والبطاطا فوائد عظيمة منها:-
- تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
- تحافظ على مستوى الأنسولين بالدم وتساعد فى ضبط مستوى السكر بالدم.
- تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
- تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
- تحتوى على حمص الفوليك الذى يعتبر مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل صحى ويحمى من تشوهات الأجنة.
- تعزز صحة العين والبصر وتقوى النظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين A.
- قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن.
- تحتوى على أنواع قوية من مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وغيره ما يساعد فى الحماية من أمراض السرطان خاصة سرطان الرئة.
- تنظم عملية الهضم لاحتوائها على الألياف التى تنظف القولون وتساعد فى طرد السموم من الجسم.
- تحتوى على جرعات عالية من فيتامين سي وبالتالى تقوى المناعة وتحمى الجسم من الأمراض المعدية وكذلك أمراض السرطان.
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