الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تمنح البشرة شبابا دائما

بشرة خالية من التجاعيد،
بشرة خالية من التجاعيد، فيتو

تبحث الفتيات دائما عن البشرة الصافية الجميلة الخالية من التجاعيد والخطوط مما يجعلها شبابا باستمرار وهو شر جمالها.

وتفضل الفتيات دائما الوصفات الطبيعية التى تحافظ على جمال البشرة ونضارتها وشبابها بعيدا عن الكريمات باهظة الثمن.

وصفة طبيعية تمنح بشرتك الشباب الدائم 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية التى تمنح البشرة شباب دائم.

المكونات:-

ملعقة عصير خيار

ملعقة عصير بطاطس

ملعقة بن

ملعقة عسل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة ومنطقة حول العينين ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • القناع يشد البشرة ويجدد الخلايا بها ويحافظ على شبابها ونضارتها.
  • ولعمل عصير الخيار والبطاطس نحضر الكبة وتفرم بها البطاطس، ثم نصفيها ونأخذ الماء الناتج منها.
  • ثم نضع الخيار فى الكبة ونفرمه أيضا ثم نصفيه ونأخذ الماء الناتج منه.
  • ثم نخلط عصير الخيار مع عصير البطاطس جيدا.
وصفة طبيعية تمنح بشرتك الشباب الدائم، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا للبشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

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كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

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كريم البطاطس الكوري لتفتيح البشرة والحفاظ على جمالها

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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الشباب الدائم للبشرة وصفة طبيعية تمنحك الشباب الدائم العناية بالبشرة التجاعيد دعاء محمد خبيرة التجميل

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