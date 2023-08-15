الحارس كيبا: أتمنى الانتقال نهائيا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم

كشف الوافد الجديد لنادي ريال مدريد، الحارس كيبا أريزابالاجا، والذي انضم على سبيل الإعارة من تشيلسي عن سعادته بالانتقال للميرنجي هذا الصيف.

كيبا يتحدث عن الانضمام إلى ريال مدريد

وقال كيبا خلال مؤتمر تقديمه "أشكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كما أنني أريد مواساة أردا جولر وتيبو كورتوا وميليتاو".



وأشار: "جولر وكورتوا وميليتاو يعيشون أصعب لحظاتهم في عالم كرة القدم بسبب الإصابة، يجب عليهم التعامل بكثير من الشجاعة".

وأضاف: "اليوم هو واحد من أهم وأكثر الأيام تميزا في مسيرتي الرياضية، كما أنني فخور للغاية بالانضمام لريال مدريد".

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وتابع كيبا: "أخوض تحدي اللعب في صفوف ريال مدريد، بحماس كبير مع العمل الجاد والالتزام والإخلاص".

ونوه: "نأمل أن تكون هذه مرحلة رائعة نستطيع فيها حصد العديد من البطولات، لنجعل أسطورة هذا الفريق أكبر بكثير.. شكرا جزيلا للجميع وهلا مدريد".

وأتم: "أتمنى أن يقرر ريال مدريد، الإبقاء علي، بعد انتهاء فترة الإعارة".

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى يونيو 2024".

وأضاف: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

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وتابع: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

واختتم: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن نادي ريال مدريد اقترب من التعاقد مع حارس جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها عن معظم الموسم الحالي.