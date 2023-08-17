لاعب المقاولون العرب مواليد 2006 يقضي فترة معايشة مع متصدر الدوري السلوفاكي

وافق نادي المقاولون العرب على قضاء محمد رفعت ناشئ النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي بودبريزوفا متصدر الدوري السلوفاكي.



يأتي هذا في إطار سياسة نادي المقاولون العرب بالحرص على منح الفرص للاحتراف الخارجي وفتح المجال أمام اللاعبين الشباب الواعدين بالاحتراف الأوروبي وقضاء فترات معايشة في ظل دعم مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لاستراتيجية تصدير المواهب والجهد الكبير الذي يبذله المهندس محمد عادل فتحي لإنجاح الاستراتيجية مع وجود فرصة ذهبية بتواجد الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول وحرصه على منح الفرصة للشباب المميز وهو ما أسفر عن احتراف عمر فايد في نادي فناربخشة التركي.

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ويتواجد اللاعب محمد رفعت حاليا في سلوفاكيا لقضاء فترة المعايشة على أن يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه حيث يلعب في فريق مواليد 2005 بالنادي على أن يسافر العام المقبل لقضاء فترة أخرى تمهيدا لبحث انتقاله إلى النادي السلوفاكي.



وأشار فتحي إلى أن المقاولون داعم بصورة كبيرة لاحتراف اللاعبين في أوروبا ويوجد أكثر من لاعب يتم تجهيزه لاستكمال مسيرة التجارب الناجحة التي يتميز بها نادي المقاولون العرب والتي تحظى برعاية كبيرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع مدربي قطاع الناشئين، في حضور يسري عبد الغني رئيس القطاع وكافة مدربين وإداريين القطاع، في إطار حرص مجلس إدارة النادي على متابعة إستراتيجية تطوير قطاع الناشئين بما يحقق أهداف النادي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي على ترحيبه بكافة أعضاء قطاع الناشئين، مؤكدا أن المهندس محسن صلاح كان مقررا حضوره الاجتماع لولا ارتباطه بسفر لظروف العمل.





قطاع الناشئين بنادي المقاولون

وأوضح المهندس محمد عادل أن قطاع الناشئين بالمقاولون أصبح محط أنظار الجميع في مصر بل والعالم بعد الاستمرار في صنع وتصدير النجوم للملاعب الأوروبية وآخرها عمر فايد لاعب الفريق المحترف في فناربخشة التركي وإعارة اللاعب حسني السيد في إيطاليا مشيرا إلى أنه من غير المقبول عدم مواكبة التطور.



واستكمل فتحي أن الجميع مطالب بتحقيق طفرة في موقعه لتصعيد أكبر عدد من اللاعبين المميزين للفريق الأول وتسويق المميزين أوروبيا، مشددا على ضرورة زرع روح الانتماء للنادي سواء في المدربين أو اللاعبين مع فرصة وجود الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول واهتمامه بالناشئين ومنحهم الفرصة القوية باستمرار.

وطالب فتحي بضرورة عمل تقارير شهرية بتقييم أداء كل مدرب مع فريقه والقيام بدورات رياضية تدريبية في مجال التأهيل العلمي والثقافي ودورات في اللغات الأجنبية على المستوى الإداري والفني واللاعبين المميزين والتركيز على جانب التغذية الجيدة والإعداد النفسي للاعبين كما أوصي بعمل ورش عمل تثقيفية في مجال التحكيم.

وفي النهاية وجه المهندس محمد عادل فتحي الشكر للعاملين بالجهاز على الجهد المبذول والنجاح خلال فترة الاختبارات وطلب منهم برفع مستوى واسم قطاع ناشئين المقاولون العرب.