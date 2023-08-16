الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون العرب يوافق على إعارة لاعبه مواليد 2002 لنادي ريال ميلانو

حسني السيد لاعب المقاولون،
حسني السيد لاعب المقاولون، فيتو

أعلن نادي المقاولون العرب عن إعارة لاعبه حسني السيد مواليد 2002 لنادي ريال ميلانو الإيطالي. 


وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سياسة نادي المقاولون العرب واضحة بتصدير المواهب لأوروبا بعد إعلان انتقال عمر فايد مدافع الفريق الشاب لنادي فناربخشة. 


وأوضح فتحي أن المقاولون لم يتردد في الموافقة على سفر مهاجم فريق الشباب مواليد 2002 حسني السيد لإيطاليا بغض النظر عن أمور مادية ولاكتساب الخبرات مع إمكانية انتقاله لنادي آخر بعد انتهاء فترة الإعارة حتى يكون من ضمن العناصر التي تدعم المنتخبات المصرية حيث سبق له الانضمام لمنتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين. 

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وأشار فتحي إلى أن المقاولون داعم بصورة كبيرة لاحتراف اللاعبين في أوروبا ويوجد أكثر من لاعب يتم تجهيزه لاستكمال مسيرة التجارب الناجحة التي يتميز بها نادي المقاولون العرب والتي تحظى برعاية كبيرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن التعاقد مع زياد فرج لاعب المصري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

 

ووقع زياد فرج على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع زياد فرج، على سبيل الإعارة من النادي المصري لمدة موسمين.

 

وعلى صعيد متصل خاطب نادي المقاولون نظيره النادي الأهلي، رسميا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

استعارة عمار حمدي 


وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي  في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدا للعودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

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