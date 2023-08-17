تفاصيل اجتماع محمد عادل فتحي مع مدربي قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع مدربي قطاع الناشئين ، في حضور يسري عبد الغني رئيس القطاع وكافة مدربين وإداريين القطاع، في إطار حرص مجلس إدارة النادي على متابعة إستراتيجية تطوير قطاع الناشئين بما يحقق أهداف النادي.



وفي بداية الاجتماع وجه يسري عبد الغني الشكر للمهندس محمد عادل فتحي على دعمه المستمر وجهده الكبير مع قطاع الناشئين لتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن لمجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح دور كبير في دعمه للقطاع ، ومشيدا بدور المدربين والجهد المبذول في فترة الاختبارات سواء داخل النادي أو الخارجية بالمحافظات، في ظل إقبال وأعداد كبيرة ولمدة زمنية 3 شهور شارحا تفاصيل فترة الإعداد.

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وأكد المهندس محمد عادل فتحي على ترحيبه بكافة أعضاء قطاع الناشئين مؤكدا أن المهندس محسن صلاح كان مقررا حضوره الاجتماع لولا ارتباطه بسفر لظروف العمل.

قطاع الناشئين بنادي المقاولون



وأوضح المهندس محمد عادل أن قطاع الناشئين بالمقاولون أصبح محط أنظار الجميع في مصر بل والعالم بعد الاستمرار في صنع وتصدير النجوم للملاعب الأوروبية وآخرها عمر فايد لاعبد الفريق المحترف في فناربخشة التركي وإعارة اللاعب حسني السيد في إيطاليا مشيرا إلى أنه من غير المقبول عدم مواكبة التطور.



واستكمل فتحي أن الجميع مطالب بتحقيق طفرة في موقعه لتصعيد أكبر عدد من اللاعبين المميزين للفريق الأول وتسويق المميزين أوروبيا مشددا على ضرورة زرع روح الانتماء للنادي سواء في المدربين أو اللاعبين مع فرصة وجود الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول واهتمامه بالناشئين ومنحهم الفرصة القوية باستمرار.



وطالب فتحي بضرورة عمل تقارير شهرية بتقييم أداء كل مدرب مع فريقه والقيام بدورات رياضية تدريبية في مجال التأهيل العلمي والثقافي ودورات في اللغات الأجنبية على المستوى الإداري والفني واللاعبين المميزين والتركيز على جانب التغذية الجيدة والإعداد النفسي للاعبين كما أوصي بعمل ورش عمل تثقيفية في مجال التحكيم.

وفي النهاية وجه المهندس محمد عادل فتحي الشكر للعاملين بالجهاز على الجهد المبذول والنجاح خلال فترة الاختبارات وطلب منهم برفع مستوى واسم قطاع ناشئين المقاولون العرب.