زد يعلن التعاقد رسميا مع مصطفى زيكو من حرس الحدود

أعلن نادي زد، مساء اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع مصطفى زيكو جناح ومهاجم فريق حرس الحدود، ضمن تدعيمات الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2023-2024.

ويعد مصطفى زيكو أحد أبرز اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وأكثر لاعب فاز بجائزة رجل المباراة في الدوري، وهو هداف فريق حرس الحدود بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي على الرغم من هبوط فريقه لدوري القسم الثاني.

صفقات نادي زد

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات.

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وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين على سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى مصطفى زيكو والقادم من حرس الحدود.

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