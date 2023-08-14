لاڤيينا يتعاقد مع أوين قادما من نادي زد

نجحت لجنة الكرة بنادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطى فى التعاقد مع أوين لاعب فريق نادي زد لمدة 3 سنوات.

وكان نادي زد قد أعار أوين لفريق لاڤيينا الموسم الماضي قبل أن يقوم لافيينا بشراء اللاعب بصفة نهائية.

وجاء التعاقد مع أوين بعد إصرار الجهاز الفني للافيينا بقيادة أحمد عيد على ضم اللاعب بصفة نهائية لصفوف الفريق بعدما أشاد بإمكانياته البدنية والمهارية.

وقام اللاعب بالتوقيع لمدة ثلاثة مواسم فى حضور وائل حبيب المدير الرياضى للنادى ووائل الخربتاوى وكيل اللاعب

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ومن ناحيته كان نادي لاڤيينا، نجح في التعاقد مع أحمد صبري مدافع الزمالك في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويلعب أحمد صبري مواليد 2001 في مركز الدفاع.

سيراميكا يضم لاعب لافيينا

كما أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

لافيينا

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.

وكان نادي زد، أعلن عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد عبد الله مجدي قادما من نادي بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي زد إف سي، أعلن الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز، عن التعاقد رسميا مع اللاعب التنزاني محسني ماليما، بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة انتقال حر.

وكان زد أعلن عن التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي إنبي، بعقد يستمر لـ 3 سنوات.

وتعاقد زد أيضا مع اللاعب الجامبي محمد سوانيه لمدة 5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في الدوري الممتاز.