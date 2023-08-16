زد يعلن رسميا ضم أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز

أعلن نادي زد ضم أحمد عاطف "قطة" لاعب نادي بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

صفقات نادي زد

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

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بيراميدز يضم أمو المقاصة

أنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمد عادل "أمو" لاعب فريق مصر المقاصة أحد أندية دوري المحترفين تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ محمد عادل 24 عاما ويجيد اللعب في مركز الظهير والجناح الأيمن بجانب دور الارتكاز الدفاعي.

وشارك محمد عادل مع المقاصة في الموسم قبل الماضي بالدوري الممتاز قبل هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن ضم أمو رسميا خلال الأيام القادمة.

صفقات بيراميدز

ويعد محمد عادل ثامن صفقات بيراميدز للموسم الجديد بعد التعاقد مع مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر وضم ثلاثي فريق فيوتشر مهند لاشين ورضا بوبو ومحمود مرعي "خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث نجح مسئولي بيراميدز في حسم صفقة اللاعبين الثلاثة من فيوتشر بما يقرب من 120 مليون جنيه والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.

بيراميدز يعلن ضم بوبو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

بيراميدز يضم رسميا محمود مرعي

أعلن نادي بيراميدز رسميا حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يضم مهند لاشين

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الخامسة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة "مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند".

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

وكان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وفيستون مايلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وكان قد أعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.