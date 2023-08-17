الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

المشرف على الكرة بالمقاولون العرب يجتمع اليوم مع مدربي قطاع الناشئين

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون

يعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مهما اليوم الخميس مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي بحضور يسري عبدالغني رئيس القطاع.  

ويحرص فتحي على عقد اللقاء المفتوح مع رئيس قطاع الناشئين وكافة المدربين لعرض استراتيجية النادي قبل بدء الموسم الجديد ومناقشة كافة الملفات المتعلقة بالقطاع في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح على تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الناشئين الموسم الجديد وهو ما بدأه النادي بالفعل بداية من فترة الاختبارات الناجحة وتشكيل قطاع الناشئين والعمل وفق خطة واضحة لصنع وثقل المواهب لتصديرها وإمداد الفريق الأول بها.

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المقاولون يعير لاعبه لنادي إيطالي 

وأعلن نادي المقاولون العرب عن إعارة لاعبه حسني السيد مواليد 2002 لنادي ريال ميلانو الإيطالي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سياسة نادي المقاولون العرب واضحة بتصدير المواهب لأوروبا بعد إعلان انتقال عمر فايد مدافع الفريق الشاب لنادي فناربخشة.

وأوضح فتحي أن المقاولون لم يتردد في الموافقة على سفر مهاجم فريق الشباب مواليد 2002 حسني السيد لإيطاليا بغض النظر عن أمور مادية ولاكتساب الخبرات مع إمكانية انتقاله لنادي آخر بعد انتهاء فترة الإعارة حتى يكون من ضمن العناصر التي تدعم المنتخبات المصرية حيث سبق له الانضمام لمنتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

وأشار فتحي إلى أن المقاولون داعم بصورة كبيرة لاحتراف اللاعبين في أوروبا ويوجد أكثر من لاعب يتم تجهيزه لاستكمال مسيرة التجارب الناجحة التي يتميز بها نادي المقاولون العرب والتي تحظى برعاية كبيرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن التعاقد مع زياد فرج لاعب المصري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ووقع زياد فرج على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع زياد فرج، على سبيل الإعارة من النادي المصري لمدة موسمين.

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