رسالة خاصة من عمر فايد للمقاولون العرب بعد انتقاله لنادي فناربخشة

وجه عمر فايد لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثًا إلى نادي فناربخشة التركي رسالة خاصة لنادي المقاولون العرب وللمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة والكابتن شوقي غريب المدير الفني بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميًّا لنادي فناربخشة.



وكتب اللاعب رسالة شكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد الدعم والمتابعة اللحظية من المهندس محمد عادل والكابتن شوقي غريب لخطواته في تركيا منذ وصوله وإجراء الكشف الطبي والتقديم الرسمي والتواصل معه لتهنئته ومطالبته برفع اسم مصر ونادي المقاولون العرب في الملاعب الأوروبية وأن تكون محطة فناربخشة نقطة انطلاق.

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رسالة عمر فايد

وقال اللاعب عبر حسابه: "بعد ٨ سنوات داخل جدران نادي المقاولون العرب أغادر النادي من الباب الكبير، فبعد أن تلقيت كل الدعم طوال المواسم الماضية وخلال فترة تواجدي مع الفريق الأول وكان للنادي كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي أن أحقق حلمي بالاحتراف الأوروبي، كل الشكر للباشمهندس محمد عادل على ثقته ودعمه لي من أول يوم وسعيه لمساعدتي في تحقيق هذا الحلم، وكذلك كل الشكر للكابتن شوقي غريب على كل ما قدمه لي منذ قدومه للنادي وثقته بي وكان أول من أعطاني الدعم لأشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول ومعه كل الجهاز الفني والإداري، وفي النهاية أوجه الشكر لكل مدربي قطاع الناشئين بالنادي والإداريين والعاملين بالقطاع فكل منهم قدم لي الدعم في كل الأوقات اليوم تنتهي علاقتي بنادي المقاولون العرب الذي أفتخر بكوني جزء من هذا الكيان.



وواصل: "إن شاء الله أكون خير سفير للنادي وللكرة المصرية في خطوتي الجديدة مع نادي فناربخشة الكبير".

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًّا ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.