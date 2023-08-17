حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، شروطا محددة للحالات التي يجوز فيها التصالح، وكذلك حدد الحالات التي لا يجوز فيها التصالح.

حالات يحظر التصالح فيها

ونص القانون على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

١. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

٢. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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3. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4.تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6.البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل

7.تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.

ضوابط تشكيل اللجان الخاصة بالتصالح

ينص قانون التصالح فى مخالفات البناء على عدد من الضوابط التي يتم من خلالها تشكيل اللجان الخاصة بالتصالح، ويوضح الخلفية المهنية المناسبة لأعضائها.

مراحل تشكيل اللجنة الفنية للتصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية.

تشكيل أعضاء لجنة التصالح في مخالفات البناء

اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية كما يجب توفير الآتي:

4- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ فى شأنها.

9- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

طرق تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء

لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14- يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.