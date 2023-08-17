بواسطة الذكاء الاصطناعى، تركى يقلد صوت أردوغان للاحتيال على رجال أعمال ومسئولين كبار

استغل مواطن تركي تقنيات الذكاء الاصطناعى، فى تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان، للنصب على رجال أعمال ومسئولين حكوميين.

مواطن يقلد صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي

ووفق التفاصيل المنشورة عن واقعة تقليد صوت أردوغان، فقد ألقى الأمن في تركيا القبض على شخص حاول الاحتيال على مسئولين حكوميين ورجال أعمال، عبر تقليد صوت الرئيس التركي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن وكالة الاستخبارات الوطنية المعروفة اختصارا بـ"إم آي تي" حددت المتورط فى تقليد صوت أردوغان، الذي حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسئولين حكوميين كبار من خلال تقليد صوت الرئيس التركي.

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وقام المشتبه به بالاتصال بعدد من رجال الأعمال عبر 10 خطوط هاتفية مختلفة، تم شراؤها بأسماء أجانب، مستغلا تقليد صوت الرئيس أردوغان، بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وطالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه المحاولات، التي تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.

أبو الذكاء الاصطناعى يصفه بوحش خارج السيطرة

يشار إلى أنه فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى، يستطيع مستخدموه استحضار أصوات لأشخاص بعينهم وتركيبها على جمل ينطقها شخص آخر، وتثير هذه التقنيات مخاوف من انتشار عمليات الاحتيال، عبر الأصوات المزورة.

وكان العالم جيفري هينتون، الملقب بـ "ابو الذكاء الاصطناعي"، حذر من مخاطره، وعبر عن أسفه على العمل في هذا المجال، وكان ندمه هو السبب الذي دفعه إلى تقديم استقالته من شركة "جوجل" في مايو 2023، وبرر قراره بالقول إنه يريد "التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي".

وبعد استقالة أبو الذكاء الاصطناعى، جيفري هينتون، بدأ الحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي والبطالة التكنولوجية، وسوء الاستخدام المتعمد لهذه التقنية، من قبل جهات وصفها بـ"الخبيثة".

وقال في مقابلة تليفزيونية سابقة له: "قد يتجاوز الذكاء الاصطناعي قريبا القدرة المعلوماتية للدماغ البشري"، ووصف بعض المخاطر التي تشكلها برامج الدردشة الآلية هذه بأنها "مخيفة للغاية".

وأوضح، أن روبوتات المحادثة المزودة بالذكاء الاصطناعي، لديها القدرة على التعلم بشكل مستقل، ومشاركة المعرفة، ما يعني أنه كلما حصلت نسخة واحدة على معلومات جديدة، يتم نشرها تلقائيا على المجموعة بأكملها.

وذهب عراب الذكاء الاصطناعى، في مخاوفه إلى أبعد من مجرد التحذيرات تلك، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من القضاء على البشرية.