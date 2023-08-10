المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمكتبة الإسكندرية

عقدت مكتبة الإسكندرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ندوة بعنوان: "المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق وتطبيقات الذكاء الاصطناعى بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

تُعد هذه هي الندوة الأولى ضمن سلسلة الندوات المشتركة المقرر عقدها بين مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية. وسلطت الندوة الضوء على المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق، وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذا المحتوى وتقديمه للباحثين وصناع القرار؛ لتعظيم الاستفادة منه.

في بداية الندوة، ثمّنَ الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية جهود وحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إقامة تلك السلسلة من الندوات، كما رحب بالسادة الحضور من ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتبة الإسكندرية. وتحدث عن أهمية الندوة في تسليط الضوء على المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق، وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذا المحتوى وتقديمه للباحثين وصناع القرار، كما تناول دور مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الحضاري والطبيعي المصري، وأهمية وضرورة التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتبة الإسكندرية في مجال المحتوى المعرفي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث في الندوة مجموعة من الخبراء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة وشركة مايكروسوفت. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية، شارك فيها الحضور، وناقشوا أهم الأفكار التي طرحت خلال الندوة، ووضعوا مقترحات لتعزيز التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومكتبة الإسكندرية في مجال المحتوى المعرفي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

Advertisements