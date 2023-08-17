أمير طعيمة لـ"فيتو": أؤيد الذكاء الاصطناعي في الأغاني بشرط واحد وأنغام صوت مصر

كشف الشاعر أمير طعيمة على تقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني وتركيب أصوات الفنانين على أعمال غنائية غير أعمالهم الحقيقية من خلال هذه التقنية.

أمير طعيمة يكشف عن رأيه في الذكاء الاصطناعي

وقال “طعيمة” من خلال لقائه مع “فيتو”: "ندي التقنية دي فرصتها وأنا مع أي شيء جديد يعاد استخدامها وفي الآخر هتبقي على الطريق الصحيح وأنا اعتراضي على تغير صوت الناس والموضوع دا خلال شهور قليلة هيطلع قانون لأن دي حقوق ملكية فكرية".

وتابع: "ما تقدرش تغير عمل مبدع وتديه لمبدع بس تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة وبالتأكيد سيكون لها استخدامات إيجابية".

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أعمال أمير طعيمة المقبلة

وأكد أمير طعيمة أنه يجهز أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة مع محمد حماقي وأنغام بالإضافة إلي تحضيراته لمسرحية أكرم حسني الجديدة المقرر عرضها قريبا ضمن موسم الرياض.

الجدل المثار حول لقب صوت مصر

وعلق أمر طعيمة عن الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا قائلًا: "احنا لما بنقول إن محمد منير الكينج أو عمرو دياب الهضبة فـ دلوقتِ الجمهور أو السوشيال ميديا أيا كان قال إن أنغام صوت مصر إيه المشكلة الأشخاص أصبحت تثير الجدل حول أي شيء وكل فنان له جمهور وبنفتخر بكل فنانينا المصرين والعرب".

ومن ناحية أخرى، تعاون الشاعر أمير طعيمة مؤخرًا مع المطربة أنغام في أغنية “سيبك أنت” التي طرحتها في وقت سابق علي “يوتيوب”.