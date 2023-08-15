طريقة عمل سلطة جمبري بالمانجو والعسل (فيديو)

لعشاق المأكولات البحرية قدمت الشيف فيفيان طريقة جديدة لعمل سلطة جمبرى بالفاصوليا البيضاء، وهو من الأطباق الأوروبية التي تتميز بمذاق رائع ومختلف.

طريقة سلطة جمبري المانجو والعسل:

يقطع الجزء الأبيض من البصل شرائح طولية ويوضع في ماء مثلج.

في طبق عميق يوضع صفار البيض مع العصير والمستردة وقليل من الملح والفلفل الأسود.

يخفق خليط البيض بمضرب كهربائي حتى يتجانس ويضاف الزيت بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتماسك المايونيز.

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يضاف الصوص للمايونيز ويقلب ويتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

رص الخضروات والمانجو والجمبري في طبق التقديم وينثر عليها مايونيز السويت تشيلي.

يصفى البصل وينثر البصل والكزبرة على السلطة.

كشفت الدكتورة ناهد زكي، الأستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية أهمية وجبة الإفطار، أن وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة والنشاط بعد فترة النوم الطويلة.

أهمية وجبة الإفطار وأهم العناصر الواجب توافرها

وتابعت الدكتورة ناهد زكي، خلال لقائها لبرنامج "٨ الصبح" المذاع على شاشة "دي إم سي"، أن أهم العناصر الواجب توافرها في وجبة الإفطار هي البروتين والكربوهيدرات والأملاح المعدنية، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات الموجودة بالخبز البلدي، والشوفان، والكينوا، كما ان البروتين موجود البيض والألبان.