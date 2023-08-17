إخلاء العقار المائل بمصر القديمة تمهيدا لإزالته (صور)
أخلت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع أجهزة حى مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة العقار رقم 6 حاره المنفى من الكورنيش، وذلك لخطورته الداهمة بسبب وجود ميل به مما يهدد حياة قاطنى العقار.
وأكد اللواء أيمن السعيد أنه تم إخلاء العقار من السكان، ومتعلقاتهم الشخصية، كما تم الانتهاء من حصر السكان وإرسال أوراقهم لإدارة التسكين بالمحافظة تمهيدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.
وقال السعيد إنه تم معاينة العقار من قبل لجنة هندسية ثلاثية لإعداد تقرير بمدى سلامته الإنشائية، وتمت التوصية بالإزالة.
وأشار السعيد إلى أنه تم معاينة العقارات المجاورة من أجل معرفة مدى تأثرها بالميل.
استخراج بيان صلاحية موقع وفقا للاشتراطات البنائية
وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، هو استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، حيث الاشتراطات البنائية
وتنشر “فيتو” الإجراءات المطلوبة للحصول على البيان:
1_ ملء النموذج الخاص بالخدمة
2_ تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة
3_ تسديد رسوم المعاينة
4_ بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة برفض الطلب إن وجدت مخالفة، أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة
5_ تسديد الرسوم وتلقى الخدمة
وعن المعايير المؤهلة للحصول على الخدمات:
1_ مالك الأرض أو وكيل الأعمال بتوكيل رسمى موثق
2_ عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
وجاءت المستندات المطلوبة كالآتى:
1_ صورة عقد الملكية
2_ صورة بطاقة الرقم القومى
3_ رسم كروكى للموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابى
4_ الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة
وتصل قيمة الرسوم المقرر تسديدها للحصول على الخدمة ٢٠٠ جنيها ويزيد بنسبة 3% سنويا
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