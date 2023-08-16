الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

عرض رسمي من الشباب السعودي لـ زيزو، وهذا موقف اللاعب وإدارة الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الزمالك، كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر أن مسئولي الشباب تحدثوا مع زيزو ووالده من أجل الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن زيزو منفتح على الانضمام للدوري السعودي عن طريق بوابة الشباب نظرا للتقدم الكبير الذي يشهده دوري روشن وانضمام نجوم العالم مثل رونالدو وبنزيما وغيرهما بخلاف الراتب المميز الذي سيحصل عليه.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تريد التفريط في زيزو خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية عام 2025.

عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو

وأضاف المصدر إلى أن نادي الشباب أرسل استفسارا لإدارة الزمالك لمعرفة سعر بيع أحمد سيد زيزو

وأتم المصدر حديثه:" إدارة الزمالك لا تنوي التفريط في زيزو إلا لو تم تقديم عرض مغري خاصة أن اللاعب يريد الخروج للإحتراف.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب. 

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 10 ملايين جنيه. 

وأضاف المصدر:"زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى". 

وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للإحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته". 

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق". 

 

 

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