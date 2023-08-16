الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الزمالك، تلقى أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي. وكان مصدر أكد أن إدارة الزمالك لا تريد بيع زيزو بسبب حاجه الفريق إليه، ولكن هناك 3 أسباب تجبر الإدارة على بيع اللاعب وهي ما نوضحها في السطور التالية.

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو 

السبب الأول الذي قد يجبر الزمالك على بيع زيزو هي الحاجة لأموال بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، وستساعد أموال انتقال زيزو للشباب السعودي في رفع الحجز عن القيد والتعاقد مع صفقات سوبر استعدادا للموسم الجديد ودفع المستحقات المتأخرة لخوان كارلوس أوسوريو واللاعبين.

السبب الثاني هو أن زيزو طلب مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي 2022- 20232، وهو الرقم الذي لن يستطيع الزمالك دفعه في الوقت الحالي، ولذلك قد يجبر الزمالك على بيع اللاعب لكي لا تحدث أزمة ويطالب اللاعب بأمواله المتأخرة مجددا وقد يطلب الزمالك تنازل زيزو عنها للرحيل.

السبب الثالث هي رغبة اللاعب في الاحتراف والانتقال إلى الدوري السعودي والتي تمثل عادة سببا قويا في احتراف اللاعبين أو رحيلهم عن أنديتهم في كافة أنحاء العالم.

زيزو، فيتو 

تفاصيل عرض الشباب السعودي لـ زيزو

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر أن مسئولي الشباب تحدثوا مع زيزو ووالده من أجل الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن زيزو منفتح على الانضمام للدوري السعودي عن طريق بوابة الشباب نظرا للتقدم الكبير الذي يشهده دوري روشن وانضمام نجوم العالم مثل رونالدو وبنزيما وغيرهما بخلاف الراتب المميز الذي سيحصل عليه.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تريد التفريط في زيزو خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية عام 2025.

عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو

وأضاف المصدر إلى أن نادي الشباب أرسل استفسارا لإدارة الزمالك لمعرفة سعر بيع أحمد سيد زيزو

وأتم المصدر حديثه:" إدارة الزمالك لا تنوي التفريط في زيزو إلا لو تم تقديم عرض مغري خاصة أن اللاعب يريد الخروج للإحتراف.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب. 

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر:"زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى". 

وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للإحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته". 

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق". 

 

 

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