الإفراج عن قائد اللواء 444 بعد اشتباكات دامت لـ4 أيام في العاصمة الليبية

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن عودة قائد اللواء 444 محمود حمزة، إلى وحدته، بعدما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 55 شخصا وإصابة 146.



عودة محمود حمزة قائد اللواء 444 إلى مكتبه



وأظهرت بعض اللقطات قائد اللواء 444 يدخل مكتبه، فيما تجمع أنصاره ومقاتلو الوحدة في الخارج للاحتفال بعودته وظهر حمزة بزيه العسكري، وهو يحتضن زملاءه من المقاتلين عند عودته.



وتجدر الإشارة إلى أن قوة الردع الخاصة احتجزت حمزة يوم الاثنين الماضي، بعد محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه القوة في طرابلس، ما أشعل اشتباكات عنيفة في العاصمة.



لكن شيوخ المدينة دخلوا على خط التهدئة لاحقا، فعادت قوة الردع وسلمته أمس الأربعاء إلى فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار.



وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد خلال الاشتباكات إلى المناطق التي دار فيها القتال، وبسطت سيطرتها.



وفي السياق ذاته دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، اليوم الخميس، الليبيين بسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة.

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اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس



وقال الشكري: “لا تتركوا أولادكم في هذا المنعطف الخطير يقتلون إخوتهم ويفسدون في الأرض” وأضاف: “إنه العار والرزية وسوء المنقلب، وعن ذلك أمام رب عادل ستسألون”.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة وقوات اللواء 444، في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية اعتقال محمود حمزة قائد اللواء 444.

وتسببت الاشتباكات العنيفة في سقوط عدد من القتلى والمصابين في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنشئات والبنية التحتية في طرابلس.

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