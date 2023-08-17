محافظ مصرف ليبيا يدعو المواطنين لسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، اليوم الخميس، الليبيين بسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة.

اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

وقال الشكري: “لا تتركوا أولادكم في هذا المنعطف الخطير يقتلون إخوتهم ويفسدون في الأرض” وأضاف: “إنه العار والرزية وسوء المنقلب، وعن ذلك أمام رب عادل ستسألون”.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة وقوات اللواء 444، في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية اعتقال محمود حمزة قائد اللواء 444.

وتسببت الاشتباكات العنيفة في سقوط عدد من القتلى والمصابين في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنشئات والبنية التحتية في طرابلس.

ومن جانبها حذرت الأمم المتحدة من خطورة تطورات الاشتباكات في طرابلس، واحتمالات التصعيد، وطالبت بالوقف الفوري للمعارك.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في البيان الصادر عنها أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.



المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس



وطالبت البعثة، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسئوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.



وشددت على الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حالة من الهلع أصابت رواد أحد الأسواق في عين زارة من العائلات "ملكية مول" بعد سقوط قذائف أمامه جراء تبادل النيران.

من جانبه، علق المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباكات بين مليشيات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤ في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيانه، نرفض أي حروب جديدة في جميع ربوع ليبيا وليس طرابلس فقط.

كما أصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الثلاثاء، طالب فيه المليشيات والفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار وتغليب لغة العقل وفتح ممرات أمنة للمدنيين.