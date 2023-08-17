الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

محافظ مصرف ليبيا يدعو المواطنين لسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة

اشتباكات ليبيا، فيتو
اشتباكات ليبيا، فيتو

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، اليوم الخميس،  الليبيين بسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة.

اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس 

وقال الشكري: “لا تتركوا أولادكم في هذا المنعطف الخطير يقتلون إخوتهم ويفسدون في الأرض” وأضاف: “إنه العار والرزية وسوء المنقلب، وعن ذلك أمام رب عادل ستسألون”.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة وقوات اللواء 444، في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية اعتقال محمود حمزة قائد اللواء 444.

وتسببت الاشتباكات العنيفة في سقوط عدد من القتلى والمصابين في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنشئات والبنية التحتية في طرابلس.

ومن جانبها حذرت الأمم المتحدة من خطورة تطورات الاشتباكات في طرابلس، واحتمالات التصعيد، وطالبت بالوقف الفوري للمعارك.

Advertisements

وقالت  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في البيان الصادر عنها  أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.


المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس 


وطالبت  البعثة، في بيان صحفي، يوم  الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسئوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.


وشددت على الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حالة من الهلع أصابت رواد أحد الأسواق في عين زارة من العائلات "ملكية مول" بعد سقوط قذائف أمامه جراء تبادل النيران.

من جانبه، علق المجلس الأعلى للدولة الليبي،  في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء،  على خلفية الاشتباكات بين مليشيات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤ في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيانه، نرفض أي حروب جديدة في جميع ربوع ليبيا وليس طرابلس فقط.

كما أصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الثلاثاء، طالب فيه المليشيات والفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار وتغليب لغة العقل وفتح ممرات أمنة للمدنيين.

txt

ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس الليبية لـ201 قتيل وجريح

txt

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طرابلس محافظ مصرف ليبيا المركزي ليبيا مجلس النواب اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس الليبية لـ201 قتيل وجريح

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

هدوء حذر في طرابلس بعد ليلة دامية، والدبيبة يزور مناطق الاشتباكات

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية