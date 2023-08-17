مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

مسابقة الـ 30 ألف معلم، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجري حاليا حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين تعرضوا لظروف صحية ولم يستكملوا اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

موعد إعلان نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم



ووفق المعلن، فإن نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وفق المعلن من مجلس الوزراء.

اجراءات التعيين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

وأوضح مصدر أنه ضمن اجراءات استلام أوراق التعيين من المعلمين المقبولين في المحافظات المختلفة، استكمال مسوغات التعيين وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بالتعيينات بالإدارة التعليمية طبقا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي، وأن تكون مصوغات التعيين مستوفاة تمهيدا لإرسالها لإدارة التعيينات بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين وفق الشروط الواردة من التنظيم والإدارة، علما بأنه لن تقبل أوراق غير مستوفاة.

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مسوغات التعيين في مسابقة الـ 30 ألف معلم



وحددت الإدارات التعليمية مسوغات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم للفائزين في المسابقة، وهي:

بطاقة الرقم القومي سارية وجهين.

صحيفة الحالة الجنائية.

إقرار الذمة المالية.

إقرار الحالة الاجتماعية.

شهادة الميلاد المميكنة.

أصل المؤهل الدراسي + 2 صورة منه.

ملف مسوغات تعیین

4 صور شخصية حديثة

2 دمغة تنمية موارد

الرقم التأميني لشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

الكشف الطبي وقرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم

ويبلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و813 وظيفة.

جديرب الذكر أن الهدف من مسابقة الـ 30 ألف معلم تقليل أعداد العجز الموجودة فى المدارس بكافة التخصصات، إذ أنه خلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ 150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة، والأولوية فى الدفعة الأولى من التعيينات والتى تشمل 30 ألف ستكون للعمل فى الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد.



و تم صياغة إجراءات وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم لضمان الشفافية والوضوح دون محسوبية أو وساطة، والأولوية فى الاختيار لمن تنطق عليهم الشروط وتشمل “نوع التخصص والتقدير العام ودرجة الامتحان والسن”.

وسيكون توزيع المعلمين على المحافظات وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها، ورابط التقدم فى المسابقة يكون بمحل السكن الموجود فى بطاقة الرقم القومى للمتقد، والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر فى المدرسة التى يتم التعين عليها دون نقل أو ندب.

بداية العمل في مسابقة الـ 30 ألف معلم سيكون بتعاقد ثم يعقبه تعيين بعد مرور المعلم بالمراحل التى يتطلبها التعيين من حصوله على شهادة الصلاحية والتدريبات المطلوبة وذلك على مدار خمسة أعوام.

جديربالذكر أن الجميع له حق التقدم طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة في المسابقة. سواء كان المتقدم ممن سبق التعاقد معهم وهم الـ”36 ألف معلم أو غيرهم، كما أن جميع مراحل مسابقة 30000 ألف معلم ستكون إلكترونية والاختيار إلكترونى دون تدخل عنصر بشري في الاختبارات.