بشرى سارة من التعليم بشأن التعاقد مع المعلمين الجدد في مسابقة الـ 30 ألف معلم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة "٣٠ ألف معلم"، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.
مسابقة ٣٠ ألف معلم
وتطمئن الوزارة كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.
كما تشدد الوزارة على أنه جار حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.
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