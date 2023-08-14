استمرار الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بالدقهلية حتى الخميس

يواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم فصل اليوم الإثنين بمحافظة الدقهلية، والتي يستمر الاختبار للمتقدمين من أبناء المحافظة حتى الخميس المقبل.

وبدء اختبارات المتقدمين من أبناء محافظات شمال سيناء وبورسعيد يوم السبت الماضي، واستمر لمدة يوم واحد، لأبناء المحافظتين ثم استكمل الجهاز اليوم اختبار أبناء محافظة الدقهلية.

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ويستكمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختبار باقي المتقدمين في المحافظات الأخرى الأسابيع المقبلة والتي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده أنهُ لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا توجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بإعلان المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيًّا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

محاور الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

وتستمر أعمال التقييم في الفترة من ١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.