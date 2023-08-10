سؤال برلماني للحكومة بشأن استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة الـ 30 ألف معلم

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بسؤال برلماني، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.

مسابقة 30 ألف معلم

وقال البرلسي في سؤاله: سبق وأعلن "حجازي" في يونيو 2022 في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها تحديد من سيتم اختيارهم من السادة المعلمين المتقدمين، بعد تجاوز التدريبات التي تضمنها الإعلان الرسمي.



وأضاف: كذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوي لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدني والذهني في أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذي تم تأجيله لشهر مايو 2023.

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التدريب البدني والذهني

وتابع: "فوجئ المتقدمون للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدني والذهني وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، باستحداث اختبارات جديدة تضمنت كشف طبي، كشف لياقة بدنية، وكشف هيئة، وهي الاختبارات التي لم تكن ضمن الشروط المعلن عنها في المسابقة. أملا في الحصول على الوظيفة استجاب المتقدمون للشروط الجديدة، ومن اجتاز منهم الكشف الطبي استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أن إعلان الأسماء التي سوف تعرض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد، السيدات الحوامل، وحديثي الولادة".

قرار مخالف للدستور

وصرح "البرلسي" بأن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور، حيث تنص المادة 9 من الدستور على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".



وتابع: بالإضافة إلى جانب مخالفة الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.

التمييز السلبي

وأضاف: وفي إطار ذلك أسأل عن أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل وحديثي الولادة من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟! ما يمثل تنمرا ضدهم.

وطلب "البرلسي" أن يصل إليه الرد كتابيا على هذا السؤال.