تحرك برلماني جديد بشأن أزمة مسابقة الـ 30 ألف معلم

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة مسابقة المعلمين (30 ألف معلم) والتى كانت قد أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اجتازوا كل الاختبارات التي تم وضعها للمسابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتى شهر فبراير ومارس 2023 ( التنظيم والإدارة بنجاح ثم تدريبات التربية والتعليم التربوية والبدنية بنجاح ).

وأضافت النائبة في سؤالها، أن المتقدمين لمسابقة الـ30 الف معلم فوجئوا بتوجيه إخطار للناجحين بالتوجه للكلية الحربية للخضوع لاختبارات أخرى وهي ( طبي، رياضي، هيئة ) مع العلم أن ذلك لم يتم التنبيه به مسبقًا ولم يكن من الشروط الواضحة للمسابقة.



اختبارات الكلية الحربية

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وتابعت عضو مجلس النواب: بناء على هذا الإخطار وهذه الاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية مثل بحجج مختلفة (منها وزن زائد، حمل، ولادة ) وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف وشروط المسابقة الموضوعة من قبل.

وأكملت أبو السعد، ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك تعتبر أن ( الوزن الزائد والحمل والولادة ) أصحاب ظروف صحية منعتهم من استكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتى يتم تعيينهم.



مخالفة دستورية

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: المخالفة الدستورية الثانية هنا أن هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختبارات الكلية الحربية وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعني الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة.

وطالبت هالة أبو السعد باحترام القانون والدستور والمساواة في المعاملة وأن يتم التعيين وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة.

أسئلة لوزير التعليم

ووجهت الأسئلة التالية إلى وزير التربية والتعليم،: لماذا لم يتم الإعلان عن اختبارات الكلية الحربية كشرط للنجاح فى الاختبارات منذ بداية المسابقة؟

وما هي علاقة هذه الاختبارات كون المعلم كفء من عدمه ليتم تعيينه ضمن المسابقة؟.

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بسؤال برلماني، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.

مسابقة 30 ألف معلم

وقال البرلسي في سؤاله: سبق وأعلن "حجازي" في يونيو 2022 في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها تحديد من سيتم اختيارهم من السادة المعلمين المتقدمين، بعد تجاوز التدريبات التي تضمنها الإعلان الرسمي.

وأضاف: كذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوي لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدني والذهني في أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذي تم تأجيله لشهر مايو 2023.