دوري أبطال أفريقيا، صدامات عربية في انطلاق الدور التمهيدي غدا

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق غدًا الجمعة، منافسات النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 – 2024 بجولة الذهاب من الدور التمهيدي.

وتتصدر مواجهات ذهاب الدور التمهيدي صدامات عربية مهمة في انطلاقة دوري أبطال أفريقيا.

صدامات عربية في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

المواجهة الأبرز تجمع بين فريق الرياضي القسنطيني الجزائري وضيفه النجم الساحلي التونسي في صدام مثير في جولة الذهاب بالجزائر.

ويعود الرياضي القسنطيني إلى دوري أبطال أفريقيا بعد غياب منذ عام 2019 بينما يتطلع النجم الساحلي بطل الدوري التونسي في تقديم انطلاقة قوية لمشواره بالبطولة التي يحمل لقبها مرة وحيدة عام 2007.

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صدام عربي آخر سيجمع بين نواذيبو الموريتاني وضيفه الأهلي طرابلس الليبي في مواجهة ستكون قوية بين الفريقين.

ونجح نواذيبو في تدعيم صفوفه بعدة صفقات على رأسها الثنائي المغربي عبد الرحيم مقران وعماد الرقيوي والمالي إبراهيما جاديجا بينما يعول الأهلي طرابلس على خبرات بعض لاعبيه وعلى رأسهم نور الدين القليب الذي جدد عقده مؤخرًا بجانب بعض الصفقات مثل الهادي عمارة ويفتقد الفريق جهود مهاجمه أنيس سلتو.

موجهات قوية أخرى بالدور التمهيدي

ويخوض أهلي بنغازي الليبي مواجهة قوية ضد إنييمبا النيجيري، ودعم الأول صفوفه بعدة صفقات على رأسها الغاني ريتشارد بوادو والأوغندي ريتشارد جاساجا والمهاجم سالم روما.

ويلعب المريخ السوداني ضد أوتوهو الكونغولي في اختبار صعب للمريخ الذي يقوده المدرب المصري أسامة نبيه، كما يلتقي الهلال السوداني منافسه السلام بور بطل جنوب السودان.

ويخوض الجيش الملكي المغربي مواجهة قوية خارج ملعبه أمام أسكو كارا التوجولي.

ويدور لقاء مميز بين بريميرو دو أوجوستو الأنجولي وفيتا كلوب الكونغولي، بينما يأمل دجابال بطل جزر القمر مفاجأة ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مغامرة أولى لدجابال في دوري أبطال أفريقيا.

أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وأسكو كارا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكما رابعا.

وتقام مواجهة الجيش الملكي وأسكو كارا يوم 26 أغسطس الجاري في المغرب ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة كاف إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري بقياده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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