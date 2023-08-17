الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، صدامات عربية في انطلاق الدور التمهيدي غدا

النجم الساحلي التونسي،
النجم الساحلي التونسي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق غدًا الجمعة، منافسات النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 – 2024 بجولة الذهاب من الدور التمهيدي.

وتتصدر مواجهات ذهاب الدور التمهيدي صدامات عربية مهمة في انطلاقة دوري أبطال أفريقيا.

صدامات عربية في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 

المواجهة الأبرز تجمع بين فريق الرياضي القسنطيني الجزائري وضيفه النجم الساحلي التونسي في صدام مثير في جولة الذهاب بالجزائر.

ويعود الرياضي القسنطيني إلى دوري أبطال أفريقيا بعد غياب منذ عام 2019 بينما يتطلع النجم الساحلي بطل الدوري التونسي في تقديم انطلاقة قوية لمشواره بالبطولة التي يحمل لقبها مرة وحيدة عام 2007.

Advertisements

صدام عربي آخر سيجمع بين نواذيبو الموريتاني وضيفه الأهلي طرابلس الليبي في مواجهة ستكون قوية بين الفريقين.

ونجح نواذيبو في تدعيم صفوفه بعدة صفقات على رأسها الثنائي المغربي عبد الرحيم مقران وعماد الرقيوي والمالي إبراهيما جاديجا بينما يعول الأهلي طرابلس على خبرات بعض لاعبيه وعلى رأسهم نور الدين القليب الذي جدد عقده مؤخرًا بجانب بعض الصفقات مثل الهادي عمارة ويفتقد الفريق جهود مهاجمه أنيس سلتو.

موجهات قوية أخرى بالدور التمهيدي

ويخوض أهلي بنغازي الليبي مواجهة قوية ضد إنييمبا النيجيري، ودعم الأول صفوفه بعدة صفقات على رأسها الغاني ريتشارد بوادو والأوغندي ريتشارد جاساجا والمهاجم سالم روما.

ويلعب المريخ السوداني ضد أوتوهو الكونغولي في اختبار صعب للمريخ الذي يقوده المدرب المصري أسامة نبيه، كما يلتقي الهلال السوداني منافسه السلام بور بطل جنوب السودان.

ويخوض الجيش الملكي المغربي مواجهة قوية خارج ملعبه أمام أسكو كارا التوجولي.

ويدور لقاء مميز بين بريميرو دو أوجوستو الأنجولي وفيتا كلوب الكونغولي، بينما يأمل دجابال بطل جزر القمر مفاجأة ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مغامرة أولى لدجابال في دوري أبطال أفريقيا.

أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وأسكو كارا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف  إدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكما رابعا.

وتقام مواجهة الجيش الملكي وأسكو كارا يوم 26 أغسطس الجاري في المغرب ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة كاف إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري بقياده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

الكاف يحتفل بأهداف كهربا الـ 6 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يخوض دور الـ32 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلى الرياضي القسنطيني الجيش الملكي المريخ السوداني الهلال السودانى

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، أحمد الغندور حكما لمباراة الجيش الملكي وأسكو كارا

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يخوض دور الـ32 في مصر

جداول تخفيف أحمال الكهرباء تتصدر التريند، والنشطاء: تشبه قرعة دوري أبطال أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن منافس الأهلي المحتمل في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية