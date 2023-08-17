جهاز أكتوبر يغلق طريق الواحات ويعلن عن تحويلات مرورية جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر غلق كلي لطريق الواحات – بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتي الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية – وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة شهر ابتداء من صباح الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023 من الساعة الثانية عشر صباحا حتى صباح الجمعة 15 / 9 / 2023 من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة؛ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ولذلك (لتحويل الطريق للمسار الدائم ) بهدف تعديل القطاع العرضي لطريق الواحات وإضافة حارات الخدمة لكلا الاتجاهين الرئيسين لطريق الواحات في نطاق حي غرب سوميد.

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وأشار جهاز المدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة من خلال الشركة المنفذة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

*حركة المركبات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه الحي المتميز تسلك الرامب الأول ( المستحدث) المؤدي إلي طريق الخدمة وصولا إلى مدخل الحي المتميز.

*حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدي إلي الطريق الرئيسي البديل واستكمال السير بمسار الطريق الرئيسي (الدائم) البديل والعودة مرة أخري غلي طريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولا لمناطق مدينة 6 أكتوبر.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة على مدار اليوم.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وطالب جهاز مدينة 6 أكتوبر المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الارشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام تحقيقا لراحتهم بالتوازي مع استكمال أعمال مشروع رفع كفاءة طريق الواحات في نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولي أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة.