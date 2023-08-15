الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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تعرف على موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق لؤلؤة بدر

شقق الإسكان،فيتو
شقق الإسكان،فيتو

شقق الإسكان، تعقد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، القرعة العلنية لتخصيص شقق لؤلؤة بدر يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل.

 وطرحت الهيئة شقق لؤلؤة بدر بمساحات تبدأ من 95م2 حتى 155م2 وبالتقسيط على 7 سنوات وعلى أن يكون تسليم الوحدات في شهر يوليو لعام 2024.

مواصفات ومساحات شقق تعاونيات الإسكان

وحددت المواصفات العامة لشقق تعاونيات الإسكان "لؤلؤة" بمدينة بدر لكلا النموذجين (A) و(B) وتكون كالآتي:

مواصفات النموذج (A) بشقق تعاونيات الإسكان

دور أرضى سكنى به ٥ وحدات سكنية بمساحات (٧٠م٢، ٧٥ م ٢، ٨٥ م۲، ۹۰ م۲) ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج).

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-6 أدوار متكررة كل دور به عدد ٥ وحدات سكنية بمساحات (٨٥م٢، ۹۰ م٢، ٥، ١٠٥ م٢، ١١٥ م٢) يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.

مواصفات النموذج (B) بشقق تعاونيات الإسكان

دور أرضي سكني به؛ وحدات سكنية بمساحات (۱۰۰ م ۲، ۱۱۰ م ۲). يضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.

- أدوار متكررة كل دور به عدد وحدات سكنية جميعها بمساحة ١٢٥ م٢ ويضاف عليها مسطح ٢٥م٢ حصة في الجراج.

مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان

الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:

باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.

الحوائط الداخلية محارة بالكامل ماعدا الحمامات والمطبخ.

فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.

عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه،  اجتماعا مع اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئتين.


ونقل الدكتور وليد عباس، تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى هيئة التعاونيات والعاملين بها، والذى كلف بعقد هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن وزير الإسكان يقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لأداء دورها الهام والمحوري فى مجال الإسكان التعاونى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السكن الملائم.

 

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وقدم اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضًا عن محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الأراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، كما استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الهيئة، والجمعيات الواقعة تحت إشرافها تجاوز 1.4 مليون وحدة سكنية.

 

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