شقق الإسكان، 3 سبتمبر قرعة علنية لتخصيص شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن عقد القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم 3 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

ويأتي ذلك ضمن طروحات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

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ومن المقرر إعلان المستبعدين يوم الثلاثاء الموافق 29 - 8 - 2023.

وحددت الهيئة شروط الحجز حيث تعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

حدد بنك التعمير والإسكان موعد الحجز الإلكتروني لشقق مشروع كمبوند الفيروز بمدينة الغردقة والذي يتضمن وحدات كاملة التشطيب استلام فوري بعدد (١٥) وحدة سكنية.

والتخصيص بأسبقية الحجز (online) على موقع الحجز الإلكتروني بـبنك التعمير والإسكان، والحجز إلكترونيا للشقق.

مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان

الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:

باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.

الحوائط الداخلية محارة بالكامل ما عدا الحمامات والمطبخ.

فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.