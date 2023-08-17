الخميس 17 أغسطس 2023
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القابضة للمياه تعلن نتائج مرحلة التقييم التمهيدية لجائزة التميز

ممدوح رسلان، فيتو
ممدوح رسلان، فيتو

حضر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لجنة التحكيم المصغرة التمهيدية لجائزة التميز الداخلى للشركة القابضة فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، لاستعراض نتائج  التقييم المبدئية لمرحلة التقييم المكتبى والتى استمرت على مدار الأيام الماضية لتقييم ملفات الترشح من مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة والتى خضعت لمرحلة التقييم الأولية، تمهيدا للانتقال لمرحلة التقييم الميدانى والزيارات الميدانية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، مشيرا أن ما تحقق فى مجال خدمة العملاء والخطوط الساخنة هو نتاج تراكم خبرات وخطط عمل منهجية نفذت على مدار سنوات، لتأتى جائزة التميز الداخلى لتعزيز المنافسة بين المراكز وتطوير الخدمات لتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وأضاف أن جائزة التميز الداخلي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، لتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، ونشر ثقافة الجودة والتميز.

وأكد أن خدمة العملاء والتواصل معهم عبر الخط الساخن من أهم مجالات عمل الشركة، لأنها حلقة الوصل الفعالة والمباشرة مع المواطنين, لذا فإن المقارنات التى تم عقدها ضمن محاور التقييم للجائزة ساهمت بشكل حقيقى فى الوقوف على الموقف الفعلى، وتحديد نقاط القوة وآليات التطوير.

وقال الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومى،  أن عملية التقييم تخضع لمجموعة من الخطوات لضمان الحوكمة والنزاهة، حيث يتم التقييم من خلال عدة مراحل بداية بالمقيميين، ثم مراجعة رئيس فريق العمل، ليكون دور فريق الجودة ضمان إجراءات الجودة والنزاهة.

وقال الدكتور إيهاب محمود رئيس لجنة الجودة، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى مشروع جائزة التميز الداخلى بالشركة القابضة، وأنها مشروع تميز تتبناه الشركة فى مبادرة فريدة للأرتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، مشيرا إلى أن عملية التقييم بدأت فى الأول من أغسطس 2023، من خلال 6 فرق تقييم، حيث تم تقييم نحو 104 كلف ترشح لمراكز الخدمة وعدد 21 ملف ترشح لمراكز الاتصال، مع توحيد معايير التقييم، مشيرا أن منظومة التقييم تعتمد على 7 محاور للربط الاستراتيجى والقيادة – التركيز على المتعاملين – الخدمات وقنوات تقديمها – تجربة المتعامل – كفاءة الخدمة والابتكار- تمكين الموارد البشرية – التكنولوجيا المتكاملة.

وأسفرت نتائج تقييم مراكز الاتصال الأولية عن ترشح عدد 5 من الخطوط الساخنة وهى دون ترتيب (مياه الإسكندرية – مياه القاهرة – الصرف الصحى بالقاهرة – الغربية – دمياط) المتأهلة للمرحلة النهائية، والتى سيتم خلالها التقييم الميدانى.

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وأسفرت نتائج تقييم مراكز خدمة العملاء الأولية عن ترشح عدد 10 من مراكز خدمة العملاء، وهى دون ترتيب (مصر الجديدة – المندرة – الإبراهيمية – السنطة – الرمل- النوبارية – أبوقير- بركة السبع – شبين الكوم – محرم بك والبلد) المتأهلة للمرحلة النهائية، والتى سيتم خلالها التقييم الميدانى.

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