أسباب تسمية متحور كورونا الجديد بـ اي جي 5

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحور كورونا الجديد "إيريس- EG.5" في 60 دولة حول العالم، وسط تحذيرات من سرعة اختراقه الصفوف.

ووصفت المنظمة هذا المتحور بـ"المهم"، متوقعة تغيره وخروج الكثير من الطفرات من عباءته، مشيرة إلى صفاته المميزة والتي تتعلق بخصائص هروب مناعية، وسرعة انتشاره ليصبح هو السلالة السائدة في العالم خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للتوقعات.

ما هو متحور إي جي.5 وسبب تسميته

منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة وهو آخذ في التحور والتغيُّر، ويُطلَق على النُسخ الجينية الناشئة من جرّاء تلك التغيرات اسم متحورات.

إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

وأطلق على المتحور الجديد اسم إيريس على وسائل التواصل الاجتماعي وهو اسم إلهة في الأساطير اليونانية أيضا.

وقد يكون الاسم المستعار غير الرسمي جاء تيمنا بالعرف المتبع من قبل منظمة الصحة العالمية في استخدام أحرف الأبجدية اليونانية لإطلاق 'تسميات بسيطة وسهلة النطق' على المتحورات الرئيسية.

نشأ نظام التسمية الذي اتبعته منظمة الصحة العالمية بعد أن اتفق الخبراء على صعوبة تذكر الأسماء العلمية وما ينطوي عليه من احتمالات حدوث أخطاء في نطقها في وسائل الإعلام وقد كان الغرض من التسميات أيضا هو الكف عن تسمية المتحورات باسم البلدان التي تم رصدها فيها لأول مرة.

وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقييماتها المتحور إي جي.5 إلى جانب المتحورات الفرعية المرتبطة به ارتباطا وثيقا، بما في ذلك المتحور جي5.5. 1.

ووفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) هنالك إصابة واحدة بالمتحور الجديد بين كل سبع حالات من إصابات كوفيد رُصدت من خلال اختبارات المستشفى.

ورغم أن أعراض المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" تشبه أعراض السلالات السابقة، إلا أنها تتميز بكونها أكثر حدة وتعرض الأفراد لخطر كبير، وفقا لموقع Hindustan times.

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وعدد الموقع أبرز الأعراض التي تميز هذا المتحور كالتالي:

- الحمى

- السعال

- العطس

- سيلان الأنف (الاحتقان)

- التهاب الحلق وضيق التنفس

- الصداع

- الغثيان

- الإسهال آلام في البطن

- التهاب العضلات التشنجات وآلام الجسم

- التعب العام وفقدان حاسة الشم