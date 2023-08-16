بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل

كشف مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC عن أحدث إصدار من لقاح COVID-19 سيكون متاحًا بحلول سبتمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تعرض فيروس كورونا لعدد من التحورات أصبح من الضروري إصدار تحديث وتطوير للقاحات فيروس كورونا لتناسب التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

اللقاح المحدث بحاجة إلى موافقات نهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية



وقال مركز مكافحة الأمراض الأمريكي إنه لا يزال اللقاح المحدث بحاجة إلى موافقات نهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحسب موقع WebMD.



وأوضح أن التطعيم من سيكون متاحا كحقنة سنوية، كما يوجد لقاح الإنفلونزا السنوي.

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تطعيم فيروس كورونا



وكشف مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أنه يجب على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر أو الذين يعانون من أمراض مزمنة الحصول على التطعيم المتاح حاليا إذا كان قد مضى أكثر من 6 إلى 8 أشهر على آخر جرعة.



وأوضح أنه بالنسبة إلى جميع الأشخاص الآخرين، يمكنهم انتظار الإصدار الجديد من تطعيم فيروس كورونا.

تطعيم فيروس كورونا

وأشار مركز مكافحة الأمراض الأمريكي ان هناك ارتفاع وزيادة في نشاط الفيروس، وما نراه الآن في أغسطس من عام 2023 هو زيادات صغيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال "ما زال حالات دخول المستشفى تعتبر في ادني مستوياتها التي شهدناها في السنوات الثلاث الماضية".

جدير بالذكر أنه كشفت منظمة الصحة العالمية عن أنها تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5).

الصحة العالمية تكشف عن أهم متحورات فيروس كورونا

وأضافت أنه يوجد ستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة

وأكدت أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

وقالت عن المتحور (EG.5، ) إنه أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

نسبة الانتشار على مستوى العالم

أشارت إلى أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

و وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪، 1356 عينة)، جمهورية كوريا (14.1٪، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪، 814 عينة)، كندا (5.3٪، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪، 115 عينة)، وإسبانيا (1.5٪، 107 عينة).