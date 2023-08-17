الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تحقق في العثور على جثة مسن ببدر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

بدأت النيابة العامة التحقيقات في العثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة بمدينة بدر فى ظروف غامضة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة  بمدينة بدر وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى بمسرح الحادث.

 

 العثور على جثة فى مدينة بدر فى ظروف غامضة 

وتبين بالفحص الأولى أن الجثة لشخص مسن يدعى “ محمد. ط ” 70 سنة بها آثار ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بجسده.

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ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وغموضها وضبط مرتكبيها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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مدينة بدر النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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