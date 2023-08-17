بعد توقعات استمرار الفيدرالي الأمريكي بتكثيف السياسة النقدية التشددية.. متى تتوقف الموجات التضخمية وعلاقتها بقوانين العرض والطلب

رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية

بعد التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بمزيد من رفع أسعار صرف الفائدة.. متى تتوقف الموجات التضخمية ومتى تبدأ البنوك العالمية في خفض الفائدة في مصر، حيث أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق لشهر يوليو إلى أن الزيادة التي اعتمدت في اجتماعه هذا قد جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي على الرغم من المعدل البطيء له؛ فإنَّه ما يزال بعيدًا عن الهدف المحدد عند 2%، هذا فى الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي محاولة الاستقرار والتماسك.

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البنك الفيدرالى، فيتو

هل هناك رفع جديد في أسعار صرف الفائدة ؟

جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد ‏آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية، وبرغم ذلك، فإن محضر الاجتماع أظهر قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق ‏الفيدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من ‏التشديد النقدي، ونص محضر الاجتماع على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطًا تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية ".‏

البنك الفيدرالى، فيتو

بيان محضر البنك الفيدرالي

أشار محضر الاجتماع الصادر الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة، وقد تحتاج الأسواق لمزيد من السياسة التشددية، إذ استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم.

ماذا حدث فى اجتماع الفيدرالي الماضي في يوليو ؟

وقال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: البنك "الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأمر غير المتوقع حيث كان من المتوقع تثبيت سعر الصرف فى هذا الاجتماع، كما ان هذا الرفع هو الاعلى نسبيا، وذلك بعد أن توقف مؤقتًا في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وأضاف عبد الحليم: أن اللجنة المفتوحة في السوق "البنك الفيدرالي الأمريكي" أوضحت في محضر لها خلال الاجتماع الصادر أمس أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون فى حالة استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل الذى يساعد الجميع على تخطئ تلك الأزمة العامية إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

محمد عبدالحليم، فيتو

توقعات الاجتماع الفيدرالى سبتمبر المقبل

وقال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر للعام الجاري بعد مرحلة اجازات شهر أغسطس الجارى، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية والإحصائيات الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد القرارات القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

وأضاف: ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إثارة الركود، تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.7 % في يوليو على أساس سنوي، وهو بعيد عن هدف 2% الذي يريده "الفيدرالي".

نبيل فرج، فيتو

مفهوم التضخم ؟ وهل اتفق الخبراء حول معناه ؟

أن التضخم هو أكثر الاصطلاحات الاقتصادية انتشارا غير أنه على الرغم من كثرة استخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق قوى بين الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم فى جوهره.

دلائل وجود التضخم

الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

تضخم الأجور أو الأرباح.

ارتفاع التكاليف.

الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

صورة تعبيرية عن التضخم، فيتو

متى تتوقف الموجات التضخمية ؟ التفاعل بين العرض والطلب

عندما تشتد الموجات التضخمية بوجود فائض فى الطلب يستند إلى المبادئ الفلسفية البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة يتم تحديد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض، وإذا حدث زيادة في الطلب سوف تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر كما أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب سوف يعالج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

كما ان هناك اليه عمل لتكوين السعر في السوق لسلعة ما يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن تقليل الطلب على نفس السلعة اوالجزء الأكبر منها يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

هل هناك علاقة بين التضخم والكساد ؟

يمكن القول ان الاقتصاد العالمى شهد العديد من التقلبات وموجات التضخم والكساد، والتى تعود في بادئ الأمر إلى عدم قدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة فى إدارة المحتوى الاقتصادي، وبما ان البنوك هى أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وعندما ساد العالم حالة الكساد الكبير، حدثت ازمة كبرى قائمة بسبب موجة البطالة القاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات، ومن هنا اعتبر العالم ان تلك الظاهرة هى ماتسمى بالكساد، حيث أن الكساد يعني الانحدار او الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم نقصا فى الإنتاج وفي الطلب أيضا.