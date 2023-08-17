خبير أسواق مال يطالب بالمحافظة على ارتفاع السيولة بزيادة الطروحات الأولية والثانوية

هناك عدة عوامل توضح أثر واحتياجات سوق المال المصري في أداء البورصة ومنها رأس المال السوقي، عدد العمليات، وقيمة التداول، أيضا للتأثير في الأداء الاقتصادي المصري قياسا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم ومن ثم أسعار الفائدة فإن دور البورصة في تمويل هذه المشروعات من خلال طرحها بالبورصة المصرية أصبح أمرا هاما وضروريا للغاية للتأثير إيجابيا على الأداء الاقتصادي بوجه عام وزيادة جاذبية هذا السوق للمستثمرين ولذا فإن الترويج لقيد وتداول هذه الشركات في سوق المال المصري أصبح ضرورة حتمية.

وقال محمود شكري، خبير أسواق المال، إنه يأتي أهم دور لإدارة البورصة المصرية الآن في إعادة الثقة في البورصة كأحد أهم مصادر التمويل للشركات المصرية سواء كانت كبيرة أو متوسطة ونامية لتعظيم دورها الأساسي في خلق سوق مالي قوي قادر على اجتذاب الشركات بكل فئاتها وقطاعتها ويأتي هذا التطوير على نهجين متوازيين هما الآليات والنظم المسيرة لعمليات التداول والأسس تعظيم أسس الحوكمة على الشركات بما يسمح للمساهمين بضخ مزيد من رؤوس الأموال في الشركات المساهمة بما تملكه من مقومات وشفافية في التعاملات بشكل كبير، يأتي هذا التطوير مع تسارع بين أسواق المنطقة على جذب المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب.

البورصة، فيتو

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وأضاف أنه تأتي عملية استعادة الثقة في السوق بعدة مراحل أهمها السيولة التي إذا اكتسبتها السوق اكتسب الثقة وإذا فقدها افتقدها، لذا يجب العمل على المحافظة على مستويات السيولة والعمل على عوامل زيادة السيولة داخل السوق بزيادة الطروحات الأولية والثانوية بما يزيد من عدد الشركات وبالتالي دخول شركات جديدة للأسواق.

وتابع: لا يأتي هذا إلا بتضافر الجهود من اداره البورصه مع لجان القيد المسجلة لدى الهيئة والشركات المرخصة بالترويج بالعمل على توضيح دور البورصة التمويلي في دعم خطط الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع وشرح كيفيه أن البورصة أقل تكلفة من التمويل فضلا عن أنها أسهل الطريق لتحقيق طموح الشركات في التوسع والانتشار.

وشدد على ضرورة التركيز على المرحلة القادمة على العمل مع كل الجهات ذات العلاقة لتضافر الجهود حول الهدف الرئيسي وهو نشر ثقافة سوق المال بشكل عام خاصة وبعد أزمات اقتصادية متعددة ومتسارعة فضلا عن التضخم والذي جعل الكثير من المصريين يتابع بشغف تطورات الوضع الاقتصادي ومسار الدولار ومقدار الاحتياطي الأجنبي والبحث الدائم والمستمر من جانب قطاع كبير من الإفراض إلى وضع مدخراتهم في فرص استثمارية.

و يجب استغلال هذا التوجه العام فى تسليط الضوء على أن البورصة من أفضل أدوات الاستثمار والمساهمة في الشركات لرفع كفاءة السوق من حيث السيولة وعدد المتعاملين.

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