مورجان ستانلي يخفض توقعاته للنمو في الصين إلى 4.7% خلال 2023
انضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
خفض توقعات النمو في الصين
وتفيد مذكرة أصدرها البنك أمس الأربعاء، أنه يتوقع حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضًا من توقعه السابق نموًا يبلغ 5%، كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%، بحسب موقع CNBC عربية.
وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%.
وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%.
عوامل تخفيض توقعات النمو في الصين
وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورجان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الإنفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.
نقص السيولة في قطاع العقارات الصيني
ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.
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