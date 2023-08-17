الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مورجان ستانلي يخفض توقعاته للنمو في الصين إلى 4.7% خلال 2023

العلم الصيني، فيتو
العلم الصيني، فيتو

انضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.

       

خفض توقعات النمو في الصين     

وتفيد مذكرة أصدرها البنك أمس الأربعاء، أنه يتوقع حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضًا من توقعه السابق نموًا يبلغ 5%، كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%، بحسب موقع CNBC  عربية.

Advertisements

             

وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%.

   

مورجان ستانلي، فيتو

          

وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%.

             

عوامل تخفيض توقعات النمو في الصين

وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورجان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الإنفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.

             

نقص السيولة في قطاع العقارات الصيني 

ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مورجان ستانلي شركات الوساطة الكبرى الاقتصاد الصيني توقعات نمو الاقتصاد الصيني قطاع العقارات الصيني

مواد متعلقة

الصين تعاقب كندا وتستثنيها من قائمة المجموعات السياحية لقضاء العطلات

نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2% في الربع الأول من 2023

مورجان ستانلي يستعد لإلغاء 3 آلاف وظيفة بالربع الثاني من 2023

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

غلق صالة 1 في مطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

الأحد المقبل فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

المزيد
الجريدة الرسمية