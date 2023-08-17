فوائد الكمون، يعالج أنيميا فقر الدم ويقوي العظام ويحارب السرطان

فوائد الكمون، الكمون من الأعشاب العطرية التى تستخدم كنوع من التوابل لنكهتها القوية ورائحتها النفاذة، حيث يضفى مذاقا مميزا للطعام.

وفوائد الكمون عديدة، فهو من الأعشاب المهمة التي كانت تستخدم فى الطب القديم لقيمتها الغذائية العالية التى تساعد فى علاج العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية الموجودة في الكمون

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون عبارة عن منجم للعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم فهو يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وأ وب6 بالإضافة إلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية.

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فوائد الكمون، فيتو

فوائد الكمون

وأضافت منى، أن الكمون فوائد علاجية عديدة وكان يستخدم فى الطب القديم، ومن فوائد الكمون:-

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.

يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.

يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لإحتوائه على مضادات الالتهابات والاكسظة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.

يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.

يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.

يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

أضرار الكمون

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد الكمون إلا أنه لا يجوز الإفراط فى تناوله لأنه يسبب انخفاضا شديدا بالسكر فى الدم مما يعرض المريض للدخول فى غيبوبة سكر، وكذلك يسبب الإفراط في تناوله تلف الكبد وحرقة المعدة، وسيولة الدم لذا يجب تناوله بكميات محدودة، وللرجال يقلل الخصوبة لأنه يقلل من إفراز هرمون التستوستيرون.

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